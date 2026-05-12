Venerdì prossimo, l’auditorium del Noa ospiterà un convegno dedicato alla violenza di genere e alle sue ripercussioni sul corpo. L’evento inizierà alle 9 e si concentrerà sulle conseguenze cliniche a lungo termine delle relazioni violente. Il tema affronta un problema che coinvolge molte persone e che viene analizzato nel dettaglio attraverso interventi di esperti del settore.

Venerdì prossimo, dalle ore 9, l’auditorium del Noa ospiterà il convegno sul tema ’L’impatto delle relazioni violente sul corpo: conseguenze cliniche a lungo termine’. L’evento è organizzato dalla struttura di Psicologia della continuità ospedale territorio all’interno del Piano formativo aziendale. L’incontro proporrà un cambio di paradigma: l’analisi della violenza relazionale non solo come fenomeno sociale ma come un determinante di salute con impatti biologici profondi e duraturi. Parteciperanno relatori di livello nazionale, provenienti dal mondo accademico e clinico. Il convegno sarà aperto dal medico massese Jacopo Agrimi dell’Università di Padova, ideatore del progetto ’Wish’, che presenterà i risultati sulla neuroplasticità compromessa e le alterazioni molecolari indotte dalla violenza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La violenza di genere come patologia sistemica

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