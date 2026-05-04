Personaggi e interpreti di una violenza sistemica

Da cms.ilmanifesto.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 20 gennaio 2025, data in cui è iniziato ufficialmente il secondo mandato presidenziale, si sono moltiplicate segnalazioni di episodi di violenza sistemica. Si registrano aumenti di tensione e di atti violenti attribuiti a comportamenti istituzionali e politici. La situazione ha generato preoccupazioni tra le diverse componenti della società, portando a un clima di incertezza e di allarme pubblico.

Dal 20 gennaio 2025, giorno in cui formalmente Donald Trump ha iniziato il suo secondo mandato presidenziale, non ci sentiamo più al sicuro sotto l’egida americana. America Go Away, di Sara Lucaroni, (Compagnia editoriale Aliberti, pp. 128, euro 10) è un pamphlet in cui, in ognuna delle sue centoventotto pagine, si percepisce il disgusto per un’America distante da quella che amavamo ascoltando Bruce Springsteen o leggendo Stephen King. L’America di Trump, nel racconto dell’autrice, è un’autocrazia in cui domina la legge del più forte e dell’incompetenza, e dove ogni spirito critico viene messo alla berlina e ridicolizzato dallo stesso presidente.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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