Il Tribunale di Bari ha condannato a quattro anni e sei mesi di carcere un uomo di 32 anni di Triggiano, ritenuto responsabile di aver inflitto violenze fisiche e psicologiche alla sua ex compagna. La sentenza segue un procedimento giudiziario che ha portato alla luce una serie di comportamenti aggressivi e persecutori nei confronti della donna. La vicenda è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità giudiziarie e delle forze dell'ordine.

Il Tribunale di Bari ha stabilito una condanna di 4 anni e 6 mesi di carcere per un trentaduenne di Triggiano, accusato di aver sottoposto la sua ex compagna a una spirale di violenze fisiche e psicologiche. La sentenza della Seconda sezione collegiale rappresenta un punto di svolta per la giurisprudenza locale sul Codice Rosso, includendo anche l’interdizione dai pubblici uffici per un quinquennio. Il percorso giudiziario ha il coinvolgimento diretto dell’associazione Gens Nova, rappresentata dall’avvocato Nicola Antuofermo, e della vittima, assistita dal legale Anna De Tommaso del foro di Bari. I magistrati hanno accolto le evidenze raccolte durante le indagini, che hanno permesso di ricostruire un clima di oppressione durato oltre dodici mesi tra i comuni di Casamassima e Triggiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, 4 anni e mezzo per il 32enne: carcere per la violenza sistemica

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