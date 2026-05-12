Gli arbitri hanno confermato la decisione di assegnare un rigore alla squadra di casa nei minuti di recupero, attribuendo il fallo a un giocatore avversario nell’area di rigore. Durante una trasmissione televisiva, il designatore della Can ha commentato il provvedimento, definendolo un intervento corretto del Var. La situazione ha suscitato diverse reazioni, ma la versione ufficiale degli arbitri si mantiene sulla validità della decisione presa in campo.

In questa giornata di Serie A c’è un episodio che più di tutti è finito al centro di polemiche e discussioni: il rigore assegnato alla Roma al 94’ sul campo del Parma. Sul contatto, si è espresso il designatore della Can Dino Tommasi, durante la trasmissione Open Var in onda su Dazn: “Contatto Rensch-Britschgi? Chiffi guarda a destra perché il pallone è lì, la sua sensazione è distorta perché non ha a fuoco ciò che accade. Il difensore abbraccia l'attaccante, il calcio di rigore è evidente. C’è un leggero appoggio di Rensch, ma è minimo. Decisione giusta. Ottima la lavorazione al Var”. Il buon lavoro della Sala Var in questo turno il designatore lo esalta anche in occasione del gol annullato a Kalulu in Lecce-Juventus di sabato sera.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La versione degli arbitri: "Contatto Rensch-Britschgi? Il rigore per la Roma è netto"

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