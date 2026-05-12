Qualche mese fa, la cantante è stata vista con un aspetto più snello, e questa trasformazione è stata evidente anche durante la partecipazione a Sanremo. La sua scelta di modificare il proprio corpo ha suscitato reazioni diverse, ma ciò che si nota è che il suo modo di vestirsi e presentarsi rimane spontaneo. La discussione si concentra sul fatto che non si tratta di un problema di peso, bensì del diritto di ognuno di usare il proprio corpo come preferisce.

Mesi fa, Arisa è apparsa per la prima volta visibilmente dimagrita. A Sanremo, poi, è stato evidente a tutti. Eppure, nonostante il Festival sia l’evento più seguito della televisione italiana e abbia una imponente risonanza anche su tutti gli altri media, il dimagrimento della cantante è passato in sordina. Poi, però, pochi giorni fa, qualcosa è cambiato e i chili persi da Arisa sono diventati un argomento di discussione. Ma cos’è successo? Semplice, Arisa, il suo corpo “nuovo”, ha deciso di mostrarlo, di esibirlo. E così, all’improvviso, tutti hanno iniziato a darsi il diritto di parlarne e, pensate, addirittura di preoccuparsi per la salute della cantante.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La verità è che non vi preoccupa il dimagrimento di Arisa, ma il fatto che usi il suo corpo come vuole

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