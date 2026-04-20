Elena Morali, nota ex concorrente di un reality show, ha condiviso sui social media un messaggio in cui spiega le ragioni del suo recente dimagrimento. Ha precisato che il calo di peso non deriva da un disturbo alimentare, ma da uno stato di ansia che la sta colpendo. La divulgazione della sua condizione ha suscitato interesse tra i follower e ha attirato l’attenzione dei media.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi Elena Morali rompe il silenzio e risponde alle critiche sui social con una confessione toccante sulla sua salute mentale. Bastano poche immagini pubblicate sui social per scatenare una valanga di commenti, supposizioni e, nella peggiore delle ipotesi, diagnosi fai-da-te. È quello che è successo a Elena Morali, volto noto della televisione italiana, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, dopo aver condiviso alcune foto in cui appariva visibilmente dimagrita. Il web non ha perso tempo: in molti hanno ipotizzato che la showgirl potesse soffrire di anoressia. La risposta di Elena Morali: la verità dietro le foto.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Elena Morali sconvolge per il suo dimagrimento: “Non è anoressia, è l’ansia che mi consuma”

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