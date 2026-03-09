Tour La vecchia dell' aceto | dal Noviziato ai Quattro Canti sulle tracce di Giovanna Bonanno

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Un marito ingombrante, un amante clandestino e una boccetta di una misteriosa acqua sofisticata. Nella Palermo del 1.700, la ricetta per il delitto perfetto si nascondeva nel silenzio dei vicoli.Immergiti in una città d'antan, dove passioni proibite e vendette feroci si mescolano, dando vita a uno dei casi di cronaca nera più controversi e affascinanti di Sicilia: la vicenda dell'avvelenatrice Giovanna Bonanno, la nota "Vecchia dell'Aceto", dispensatrice di morte, raccontata da Luigi Natoli nell'omonimo romanzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

