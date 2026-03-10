Tour Palermo | 15 marzo la leggenda della Vecchia dell’Aceto

Il 15 marzo 2026 alle 10:30 si svolgerà nella Piazza della Memoria un tour dedicato a Giovanna Bonanno, conosciuta come la Vecchia dell’Aceto. L’evento prevede un percorso culturale nel centro di Palermo, durante il quale verranno raccontate le vicende e la storia legata a questa figura. La manifestazione coinvolgerà i partecipanti in un itinerario tra i luoghi significativi della città.

Il 15 marzo 2026, a partire dalle ore 10:30, si terrà nella Piazza della Memoria un itinerario culturale dedicato alla figura di Giovanna Bonanno, nota come la Vecchia dell’Aceto. L’evento, organizzato dai volontari del gruppo TACUS, propone una passeggiata di circa un chilometro e mezzo che collega il quartiere del Noviziato ai Quattro Canti. Il percorso non è una semplice visita guidata turistica, ma un racconto itinerante che indaga le radici storiche di uno dei casi di cronaca nera più controversi della Palermo del Settecento. La partecipazione richiede una prenotazione obbligatoria entro ventiquattro ore dall’inizio dell’evento, con un costo di otto euro per i partecipanti standard, mentre l’accesso è gratuito per i soci del gruppo organizzatore, per i minori di dodici anni e per le persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

