La tribuna del campo Croci Nord sarà intitolata a Carlo Ricchetti | Faro di valori sani per i ragazzi del rione

La tribuna del campo sportivo Croci Nord sarà intitolata a Carlo Ricchetti, un calciatore originario di Foggia che è deceduto lo scorso 28 ottobre all’età di 55 anni. La decisione è stata annunciata recentemente, con l’obiettivo di ricordare la sua figura e il suo ruolo come esempio positivo per i giovani del quartiere. La cerimonia di intitolazione si terrà nel corso di una prossima manifestazione sportiva.

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