La tribuna del campo Croci Nord sarà intitolata a Carlo Ricchetti | Faro di valori sani per i ragazzi del rione

Da foggiatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tribuna del campo sportivo Croci Nord sarà intitolata a Carlo Ricchetti, un calciatore originario di Foggia che è deceduto lo scorso 28 ottobre all’età di 55 anni. La decisione è stata annunciata recentemente, con l’obiettivo di ricordare la sua figura e il suo ruolo come esempio positivo per i giovani del quartiere. La cerimonia di intitolazione si terrà nel corso di una prossima manifestazione sportiva.

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La tribuna del campo sportivo Croci Nord sarà intitolata a Carlo Ricchetti, calciatore foggiano scomparso lo scorso 28 ottobre, all’età di 55 anni.È stata approvata all’unanimità dei presenti, con 23 sì, la mozione presentata dal consigliere comunale M5S Francesco Salemme, che ha proposto di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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