Novara la curva del Pala Dal Lago intitolata a Pier Carlo Ferrari

L'assessore allo Sport De Grandis: "Vogliamo rendere omaggio a una figura che ha segnato un'epoca per l’hockey novarese" La curva del palazzetto dello sport "Stefano Dal Lago" sarà intitolata a Pier Carlo Ferrari, storico protagonista dell'Hockey Novara e figura simbolo dello sport cittadino. Pier Carlo Ferrari, nato a Novara nel 1961 e scomparso nell'aprile del 2024, è stato uno dei protagonisti della straordinaria stagione dell'Hockey Novara negli anni Ottanta. Cresciuto sportivamente in città, ha fatto parte del gruppo che ha riportato il club ai vertici del campionato italiano, contribuendo alla storica conquista del triplete nella stagione 1984-1985. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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