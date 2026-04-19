Il 18 aprile 2026 a Napoli, un direttore d’orchestra ha incontrato un gruppo di ragazzi del Rione Sanità. Durante l’evento, ha sottolineato come la musica possa rappresentare un’occasione di sviluppo e di miglioramento per i giovani della zona. La discussione si è concentrata sul ruolo della musica come mezzo di riscatto sociale e di formazione personale, senza riferimenti a iniziative politiche o altre attività.

Napoli, 18 aprile 2026 - La musica è un potente strumento di crescita personale e di riscatto sociale. Lo sa bene il maestro Gustavo Dudamel, violinista e direttore d'orchestra venezuelano, che nel suo Paese ha avuto la prima formazione musicale proprio grazie a El Sistema, il modello didattico ideato nel 1975 da José Antonio Abreu che ha portato alla formazione di decine di orchestre, cori e gruppi giovanili, estendendosi anche ad altri Paesi per offrire un futuro a molti ragazzi. Dudamel oggi è fra i più ammirati direttori d'orchestra internazionali, direttore musicale della Los Angeles Philharmonic e dalla prossima stagione della New York Philharmonic.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dudamel con i ragazzi del Rione Sanità. "La musica costruisce futuro"

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