Hunters group parità di genere è la nuova sfida per transizione ecologica

Un articolo recente sottolinea come la parità di genere rappresenti una sfida centrale nella transizione ecologica. Viene evidenziato che senza un cambiamento inclusivo, il percorso verso un futuro sostenibile potrebbe risultare incompleto. La questione viene analizzata nel contesto di un'organizzazione che si impegna nel promuovere l'inclusione femminile, ritenuta fondamentale per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale.

(Adnkronos) – Non c’è transizione ecologica senza una reale evoluzione inclusiva. Secondo una recente analisi di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale qualificato, il comparto dell’energia in Italia sta affrontando una trasformazione profonda che non riguarda solo le tecnologie, ma anche il capitale umano. Sebbene la domanda di competenze tecniche sia in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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