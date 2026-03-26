Sostenibilità nasce Shift | alleanza tra industria ricerca e territori per la transizione

È stata annunciata la nascita di Shift, un’alleanza tra aziende, istituti di ricerca e amministrazioni locali con l’obiettivo di unire risorse e competenze per supportare la transizione ecologica. L’iniziativa mira a creare una rete di collaborazione tra diversi attori, con l’intento di affrontare in modo coordinato le sfide legate alla sostenibilità ambientale. La presentazione è avvenuta a Roma, il 26 marzo.

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Mettere in rete competenze industriali, ricerca e governance territoriale per affrontare in modo sistemico le sfide della transizione ecologica. Con questo obiettivo nasce Shift, la piattaforma promossa da Gruppo Cap che riunisce operatori industriali, tecnologici, centri di ricerca e soggetti della pianificazione territoriale con l'ambizione di sviluppare modelli integrati di gestione delle infrastrutture ambientali. Il progetto è stato presentato oggi a Roma, presso la sede dell'Istituto Luigi Sturzo, nel corso di un evento nazionale che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del sistema produttivo e del mondo scientifico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sostenibilità, nasce Shift: alleanza tra industria, ricerca e territori per la transizione Articoli correlati Leggi anche: Santagostino (Cap): "Shift mette insieme industria, ricerca e territori" Pompei incontra Padova: nasce l’alleanza tra archeologia e ricerca pediatricaIl direttore degli scavi Gabriel Zuchtriegel in visita all’Istituto Città della Speranza. Contenuti e approfondimenti su Sostenibilità nasce Shift alleanza tra... Santagostino (Cap): Shift mette insieme industria, ricerca e territoriRoma, 26 mar. (Adnkronos) – Shift nasce per essere una piattaforma a cui partecipare, in cui dialogheranno stakeholder molto diversi: imprese dei servizi pubblici, imprese pubbliche e private, ... ilsannioquotidiano.it Sostenibilità nella Gdo: dall’alleanza con l’industria alla prova dei fattiC’è chi la chiama alleanza, chi la vede come un obbligo, chi ancora come un’opportunità mancata: la sostenibilità nella relazione tra industria e Gdo è tutto questo insieme. Perché sì, oggi qualcosa ... repubblica.it