La tragedia che ha fermato i treni tra Como e Milano | 23enne travolto sui binari
Lunedì 11 maggio si sono verificati forti disagi sulla linea ferroviaria tra Como, Saronno e Milano a causa di un incidente tra Milano Bovisa e Saronno, nella zona di Bollate Nord. Un ragazzo di 23 anni è stato travolto sui binari in quella zona, provocando l’interruzione del servizio e ritardi lungo tutto il percorso. La tragedia ha interessato molte persone in transito tra le due città.
Pesanti disagi nel tardo pomeriggio e nella serata di lunedì 11 maggio sulla linea ferroviaria tra Como, Saronno e Milano dopo il tragico investimento mortale di un ragazzo di 23 anni avvenuto tra Milano Bovisa e Saronno, nella zona di Bollate Nord.Prima il nervosismo per i continui ritardi, le.🔗 Leggi su Quicomo.it
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