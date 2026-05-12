La tragedia che ha fermato i treni tra Como e Milano | 23enne travolto sui binari

Lunedì 11 maggio si sono verificati forti disagi sulla linea ferroviaria tra Como, Saronno e Milano a causa di un incidente tra Milano Bovisa e Saronno, nella zona di Bollate Nord. Un ragazzo di 23 anni è stato travolto sui binari in quella zona, provocando l’interruzione del servizio e ritardi lungo tutto il percorso. La tragedia ha interessato molte persone in transito tra le due città.

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Pesanti disagi nel tardo pomeriggio e nella serata di lunedì 11 maggio sulla linea ferroviaria tra Como, Saronno e Milano dopo il tragico investimento mortale di un ragazzo di 23 anni avvenuto tra Milano Bovisa e Saronno, nella zona di Bollate Nord.Prima il nervosismo per i continui ritardi, le.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Conducente tram deragliato a Milano: mi sono sentito male Notizie correlate “Stop ai treni”. Tragedia sui binari, circolazione interrotta e forti ritardiUn pomeriggio qualunque, una valigia trascinata di fretta, il display che cambia numero di minuto in minuto: per molti pendolari di giovedì 26 marzo... Persona travolta sui binari tra Loreto e Varano, disagi e ritardi per i treni: la notizia in aggiornamentoPersona investita sulla linea Pescara - Ancona: circolazione sospesa tra Loreto e Varano dalle ore 11. Argomenti più discussi: La tragedia che ha fermato i treni tra Como e Milano: 23enne travolto sui binari; Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, morto 15enne; Tragedia nel Lago di Como, 15.enne si tuffa dal pontile e scompare; Tragedia alla stazione: un ragazzo di 23 anni muore travolto dal treno nel Milanese. Tutte le linee in tilt. Comunque, a proposito di situazione, questi sono i miei nuovi acquisti, con borsa in omaggio da Bur. E mi sa che qui mi fermo perché ormai la scusa è per il mio compleanno l'ho usata troppe volte. x.com Le parole di Spalletti dopo la partita: La posizione in classifica fa ovviamente la differenza. Per salire il più in alto possibile, devi vincere le partite. È ciò che ti permette di consolidare la tua posizione e muoverti verso il prossimo obiettivo. A livelli altissimi, tutto s reddit Tragedia lungo i binari a Bollate: ragazzo di 23 anni morto investito da trenoPesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Saronno-Como di Trenord: ritardi fino a 60 minuti e cancellazioni ... ilgiorno.it