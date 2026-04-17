Persona travolta sui binari tra Loreto e Varano disagi e ritardi per i treni | la notizia in aggiornamento

Una persona è stata investita sui binari tra le stazioni di Loreto e Varano, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria. La circolazione dei treni sulla linea Pescara-Ancona è stata sospesa a partire dalle 11, provocando disagi e ritardi nei collegamenti tra le due città. La situazione è attualmente in fase di aggiornamento.

Persona investita sulla linea Pescara - Ancona: circolazione sospesa tra Loreto e Varano dalle ore 11.30 per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria I disagi per la circolazione I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi: * FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (14:25) * FR 8803 Milano Centrale (7:50) - Pescara (12:44) Puoi conoscere l'andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno. +++Notizia in aggiornamento+++ .🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Persona travolta sui binari tra Loreto e Varano, disagi e ritardi per i treni: la notizia in aggiornamento Notizie correlate Dramma sui binari, persona travolta da un treno in corsa: convogli fermi e ritardiTragedia sulla linea ferroviaria Milano-Venezia: venerdì mattina poco dopo le 10 una persona non ancora identificata è stata investita da un treno in... Incendio a ridosso dei binari, disagi sulla linea adriatica: ritardi e cancellazioni nei treni da e per BariPesanti disagi si registrano oggi sulla linea ferroviaria adriatica, con ripercussioni anche sui treni in arrivo e in partenza da Bari, interessati... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dramma sui binari, persona travolta da un treno in transito: sul posto l'autorità giudiziaria, sospeso il traffico ferroviario; Giovane travolto da un treno ad Altavilla: ritardi e cancellazioni sulla Venezia-Verona; Dramma sui binari ad Altavilla Vicentina: persona travolta da un treno in transito; Tragedia nei pressi di una stazione a Milano, uomo travolto e ucciso da un treno. Dramma sui binari, persona travolta da un treno in transito: sul posto l'autorità giudiziaria, sospeso il traffico ferroviarioVICENZA. Momenti drammatici in provincia di Vicenza: una persona è stata investita da un treno sui binari all'altezza di Altavilla Vicentina, circolazione dei treni sospesa. L'allarme è scattato attor ... ildolomiti.it Morto sui binari ad Altavilla Vicentina, persona travolta da un treno: traffico ferroviario in tiltIl dramma nel pomeriggio lungo la linea Verona-Venezia, con la circolazione sospesa e pesanti ripercussioni sui collegamenti Un’altra giornata di caos e paura lungo la rete ferroviaria del Nord Est si ... alphabetcity.it Una persona è stata travolta da un treno in corsa, circolazione ferroviaria sospesa facebook