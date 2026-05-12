La Toscana si distingue nel panorama delle destinazioni marine italiane, con una spiaggia dell’isola d’Elba inserita nella lista delle dieci più belle del 2026 secondo la piattaforma di ricerca di voli e hotel. La classifica si basa su valutazioni di utenti e criteri di qualità, evidenziando ancora una volta il ruolo della regione come meta di rilievo per il turismo balneare. La selezione include diverse località costiere italiane, con l’Elba in prima fila.

Il mare della Toscana si conferma ai vertici del panorama turistico nazionale. La piattaforma Skyscanner ha appena reso nota la Classifica 2026 dedicata a “Le 10 spiagge più belle d’Italia”, un elenco che premia le eccellenze costiere della Penisola e che vede assoluta protagonista l’ Isola d’Elba. A rappresentare il territorio toscano in questa prestigiosa selezione è la spiaggia di Fetovaia. Il lido elbano ha conquistato un posto d’onore nella graduatoria grazie alle sue caratteristiche morfologiche specifiche: la rassegna evidenzia infatti la presenza di una magnifica distesa di sabbia fine dorata, elemento che le garantisce l’inserimento tra le dieci destinazioni balneari più affascinanti del Paese.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La Toscana nell’élite del mare: Fetovaia eletta tra le dieci spiagge più belle d’Italia nella Classifica 2026

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