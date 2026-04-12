La Top Spin Messina perde a Sassari nell’ultima giornata della regular season
Nell’ultima giornata della regular season, la Top Spin Messina WatchesTogether ha perso 3-1 in trasferta contro il Tennistavolo Sassari, che è il campione d’Italia in carica. La partita si è svolta senza influenzare la posizione finale delle due squadre nella classifica stagionale. I giochi si sono disputati in una sfida considerata ininfluente ai fini della classifica finale.
In una sfida ininfluente ai fini della classifica finale della regular season, la Top Spin Messina WatchesTogether ha ceduto 3-1 in casa del Tennistavolo Sassari, campione d’Italia in carica. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio, già certa del terzo posto e dell’abbinamento in semifinale.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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