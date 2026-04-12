La Top Spin Messina perde a Sassari nell’ultima giornata della regular season

Nell’ultima giornata della regular season, la Top Spin Messina WatchesTogether ha perso 3-1 in trasferta contro il Tennistavolo Sassari, che è il campione d’Italia in carica. La partita si è svolta senza influenzare la posizione finale delle due squadre nella classifica stagionale. I giochi si sono disputati in una sfida considerata ininfluente ai fini della classifica finale.