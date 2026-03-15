Nuova Fiera Primavera una delle manifestazioni più amate dai genovesi torna in una veste rinnovata

La Nuova Fiera Primavera torna a Genova dal 21 al 29 marzo 2026, dopo sei anni di assenza. La manifestazione si svolgerà nel Padiglione Blu e negli spazi esterni dell’ex quartiere fieristico, trasformandosi in una grande esposizione dedicata al design e al mare. La rinnovata edizione prevede l’allestimento di stand e installazioni in tutta la zona.

A sei anni di distanza dall’ultima edizione di Fiera Primavera, la manifestazione torna a fiorire in una veste rinnovata: dal 21 al 29 marzo 2026, Nuova Fiera Primavera trasformerà il Padiglione Blu e gli spazi esterni dell’ex quartiere fieristico in una grande vetrina sul mare tra design, artigianato, moda, automotive, giardinaggio e tanto altro. L’ingresso al pubblico sarà gratuito. Protagonista sarà il territorio, le sue eccellenze e le sue innovazioni. Showcooking, attività per bambini, incontri tematici, aree interattive e performance animeranno i nove giorni di apertura, trasformando la fiera in un’esperienza dinamica, contemporanea e inclusiva, capace di parlare a pubblici diversi e raccontare un territorio ricco di storie e talenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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