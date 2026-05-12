Alla cerimonia di apertura della 79ª edizione del Festival di Cannes, si terrà un evento speciale dedicato alla Terra di Mezzo. Peter Jackson riceverà la Palma d’Oro onoraria, consegnata da Elijah Wood, protagonista della saga de Il Signore degli Anelli. La serata segnerà l’inizio della manifestazione con un omaggio al regista e all’attore, celebrando il loro ruolo nel cinema fantasy.

La 79ª edizione del Festival di Cannes si apre con un omaggio dal sapore epico. Protagonista della cerimonia inaugurale sarà infatti Peter Jackson, che riceverà la Palma d’Oro onoraria per la carriera direttamente dalle mani di Elijah Wood, il Frodo della saga de Il Signore degli Anelli. Una scelta che trasforma l’apertura di Cannes in un evento carico di attesa e che riporta al centro dell’attenzione una delle trilogie più influenti della storia del cinema contemporaneo. La “Croisette” diventa per una notte La Terra di Mezzo. Il festival francese ha deciso di assegnare al regista neozelandese la Palma d’Oro onoraria per celebrare una carriera che ha ridefinito il concetto stesso di blockbuster moderno.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Terra di Mezzo arriva a Cannes: Peter Jackson ed Elijah Wood protagonisti della serata inaugurale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Cannes, stasera cerimonia di apertura con Peter Jackson: premio alla Carriera da Elijah Wood(Adnkronos) – La 79esima edizione del Festival di Cannes è ai nastri di partenza.

Peter Jackson riceverà la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes 2026Il Festival di Cannes 2026 renderà omaggio a Peter Jackson con la Palma d’Oro onoraria della 79ª edizione, in programma dal 12 al 23 maggio.

Argomenti più discussi: Dalla Terra di Mezzo all’America di Trump; Sentieri Tolkieniani 2026: il Castello di Macello si trasforma nella Terra di Mezzo; Blog | Bisceglie, una 'terra di mezzo' fra guerre di mafia e pochi controlli; Tolkien, Dalla Terra di Mezzo all'Italia: la presentazione del documentario di Oronzo Cilli.

Tra fede, arte, immaginazione e bellezza, il racconto di un autore che continua a far sognare intere generazioni. Oggi #28aprile alle 15:25 su #Rai3: Dalla terra di mezzo all’Italia. Un viaggio inaspettato #RaiDocumentari #Tolkien x.com

Azienda non mi fa accedere al proprio terreno per manutenzione del mio appartamento. reddit

Tolkien, Dalla Terra di Mezzo all'Italia: la presentazione del documentario di Oronzo CilliCi sono viaggi che non finiscono mai per davvero. Continuano a cambiare forma, a intrecciarsi con le persone che incontri, con i luoghi che attraversi, con le storie che provi a raccontare. Venerdì 8 ... barlettaviva.it