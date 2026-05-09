Nella corsa per l'acquisto della Ternana, l'offerta di Splendori si è fermata a causa dei debiti fiscali di circa 2 milioni di euro. La questione dei debiti, infatti, rappresenta un elemento determinante per l'esito dell'asta. Sono stati individuati tre possibili scenari che potrebbero decidere il futuro del club, considerando anche le implicazioni di questa situazione finanziaria.

? Punti chiave Come influenzeranno i 2 milioni di debiti fiscali l'esito dell'asta?. Quali sono i tre scenari che decidono il futuro del club?. Perché l'offerta di Splendori si è bloccata dopo l'incontro decisivo?. Cosa rischia il settore giovanile in caso di liquidazione giudiziale?.? In Breve Debiti fiscali per 2 milioni di euro bloccano l'offerta di Fabio Splendori.. Scadenza deposito offerte fissata per le ore 12 del 12 maggio.. Rischio perdita patrimoni giovanili Under 15, 16, 17 e Primavera.. Dibattito in Biblioteca Comunale venerdì 8 maggio con Carlo Mammarella.. L’asta per il titolo sportivo della Ternana è fissata per mercoledì 13 maggio, con la scadenza per il deposito delle offerte entro le ore 12 del giorno 12 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ternana, l’asta per il club: l’offerta di Splendori si ferma sui debiti

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