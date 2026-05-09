Ternana il tempo stringe per dare un futuro alle Fere | tra il tentativo salvataggio last minute e il rischio asta deserta

La Ternana si trova in una fase decisiva per il proprio futuro, con il termine entro il quale devono essere presentate le offerte per l'acquisto del ramo d’azienda sportiva che si avvicina rapidamente. Se non si riuscirà a trovare una soluzione, potrebbe essere avviata un’asta deserta che metterebbe a repentaglio la permanenza della squadra in Serie C. Questo fine settimana sarà determinante per le sorti del club.

Il tempo inesorabilmente stringe per garantire un futuro in Serie C alla Ternana. Si apre così un weekend di fuoco che porterà poi alle due tappe cruciali dei primi giorni della prossima settimana: prima il termine per la presentazione delle offerte per acquisire il ramo d’azienda sportiva.🔗 Leggi su Ternitoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Ternana all’asta: il futuro delle Fere passa dall’acquisto del ramo d’azienda sportivo. Precedenti, scenari e tempisticheLa Ternana Calcio è giudizialmente fallita e l’unica speranza di salvezza passa dall’acquisto del ramo d’azienda calcistico in tempi utili per veder...

Leggi anche: Ternana, due settimane cruciali per il futuro societario e in campo delle Fere: ufficiali le limitazioni per il derby

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Fallimento Ternana, parla Teodori (BSM Management): La scomparsa della Ternana non conviene ai procuratori; Rassegna stampa - Il Messaggero - Salvataggio Fere, il tempo stringe; Avv. Scalco: I nuovi deferimenti? Entro fine maggio probabilmente le udienze; Ternana, fumata nera dopo il primo incontro coi compratori. Ma Bandecchi è fiducioso.

Ternana, è corsa contro il tempo per salvare il club: scenari e prossimi passi per evitare il fallimentodi Mattia Farinacci È una vera e propria corsa contro il tempo per salvare il destino del club rossoverde dallo spettro del fallimento che si sta via via materializzando sempre più. E mentre l’asta de ... umbria24.it

Ternana, corsa contro il tempo per l’asta: ecco l’identikit di un possibile compratoreTernana in vendita: un imprenditore alla guida di cinque società punta all'asta del 13 maggio. Bandecchi valuta quota di minoranza. Debito federale da 4,1 milioni. calciofere.it

«Contatore ridotto al 15%»: la denuncia di una madre ternana x.com

Roma 2–0 Ternana — Manuela Giugliano, 25' (penalty) and 71' (Scudetto winner) reddit