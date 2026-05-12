La Ternana è fallita addio al calcio professionistico

La Ternana Calcio ha annunciato il fallimento questa mattina, portando alla fine della sua attività nel calcio professionistico. La società ha presentato istanza di fallimento e si trova ora sotto la gestione di un curatore fallimentare. La squadra non parteciperà più ai campionati e sono state avviate le procedure per la liquidazione dei beni. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Terni, 12 maggio 2026 – La Ternana Calcio è fallita. Questa mattina la doccia fredda, che ha spento le residue speranze: nessuna offerta è prevenuta all’asta telematica del Ministero della Giustizia per l’acquisto del ramo d’azienda sportivo del club rossoverde, che lo scorso ottobre aveva festeggiato il secolo di storia. A far saltare tutto, riporta Italpress, sarebbe stato il terzo soggetto che, insieme all’imprenditore Fabio Splendori e all’advisor Massimo Sarandrea avrebbe dovuto costituire la cordata. "Avrebbe dovuto rispondere a una mail dopo aver dato la sua disponibilità l'altra sera, ma oggi è risultato irreperibile – così...🔗 Leggi su Lanazione.it

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