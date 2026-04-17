NAPOLI – C’è un momento, a teatro, in cui il sipario sembra non separare più nulla: né la scena dalla vita, né l’attore dall’uomo. È lì che si colloca Shit Life, il nuovo lavoro di Ciro Ceruti, in scena al Teatro Bracco fino a domenica. Non aspettatevi un semplice spettacolo: quello che accade nello spazio di via Tarsia diretto da Caterina De Santis è piuttosto un atto di disvelamento, quasi una confessione pubblica che si muove tra monologhi, canzoni e brevi atti unici. Ceruti costruisce un racconto che affonda le mani nella materia viva dell’esistenza artistica — fatta di inciampi, umiliazioni, sogni traditi e relazioni familiari logorate — senza mai concedersi il conforto della retorica.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Al teatro Bracco Ciro Ceruti con Shit Life

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