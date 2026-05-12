Un uomo libanese è stato ucciso da un drone israeliano in circostanze che hanno attirato l’attenzione. Secondo quanto ricostruito da un giornalista statunitense, pochi minuti prima del colpo, l’uomo ha ricevuto una telefonata dai militari israeliani. Questa telefonata è stata successivamente definita come la “telefonata della morte”. I dettagli sono stati pubblicati dal giornalista sul Los Angeles Times, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Il giornalista Nabih Bulos ha ricostruito sul Los Angeles Times gli ultimi istanti di vita di Ahmad Turmus, un uomo libanese ucciso da un drone israeliano che, pochi minuti prima di essere colpito, ha ricevuto dai militari israeliani la cosiddetta “telefonata della morte”. La vicenda risale al 16 febbraio scorso quando Turmus, 62enne che viveva a Tallusah, villaggio nel sud del Libano, una volta rientrato a casa ha acceso il telefono e ricevuto una chiamata?in arabo da qualcuno che si è identificato come un ufficiale dell’intelligence militare israeliana. “Ahmad, vuoi morire con le persone che ti stanno intorno o da solo?” gli è stato chiesto.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La “telefonata della morte” ricevuta da un libanese prima di essere ucciso da un drone israeliano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Gli ultimi minuti di un libanese dopo la «telefonata della morte»30 secondi prima di ucciderlo, l'intelligence israeliana ha detto ad Ahmad Turmus: «Vuoi morire con le persone che ti stanno intorno o da solo?» Il...

Fabio Ascione morto a Ponticelli, la telefonata alla mamma poco prima di essere ucciso: «Mangio il cornetto e torno»«La madre lo ha chiamato poco prima delle 5 per dirgli di tornare a casa perché lei a breve doveva uscire per andare a lavorare.

Argomenti più discussi: Ahmad e la telefonata della morte: Vuoi morire con le persone che ti stanno intorno o da solo? la buonanotte di Gramellini; Gli ultimi minuti di un libanese prima della telefonata della morte; Vuoi morire con chi ti sta intorno o da solo?; Ahmad e la telefonata della morte: Vuoi morire con le persone che ti stanno intorno o da solo?.

L'infame barbarie di #Israele Gli ultimi minuti di un libanese prima della telefonata della morte x.com

[Romano] È tempo di riflessione sui cambiamenti che verranno all'AC Milan. Il club sta valutando vari candidati in vista della finestra di trasferimenti e della prossima stagione, mentre attende l'esito della Champions League. Un nome su cui tenere d'occhio è q reddit

Gli ultimi minuti di un libanese dopo la «telefonata della morte»30 secondi prima di ucciderlo, l'intelligence israeliana ha detto ad Ahmad Turmus: «Vuoi morire con le persone che ti stanno intorno o da solo?» ... ilpost.it