Gli ultimi istanti di un uomo libanese sono stati segnati da una telefonata ritenuta decisiva. A circa 30 secondi dall'evento fatale, le forze di intelligence israeliane hanno contattato Ahmad Turmus, pronunciando parole che sembrano aver anticipato il suo destino. La conversazione, che si è conclusa con la sua morte, rappresenta un momento cruciale nel racconto di quanto accaduto.

30 secondi prima di ucciderlo, l'intelligence israeliana ha detto ad Ahmad Turmus: «Vuoi morire con le persone che ti stanno intorno o da solo?» Il caso risale a lunedì 16 febbraio e nei mesi successivi ce ne sono stati altri simili. Era stato raccontato il giorno successivo da un altro giornalista che è stato il primo a menzionare le telefonate della morte, il libanese Radwan Mortada, ma non era ancora stato ricostruito così nel dettaglio. Il 16 febbraio l’uomo aveva spento il telefono, lo aveva lasciato a casa e poi era andato in un centro abitato vicino a parlare con gli abitanti. Poi era tornato indietro, lo aveva riacceso e aveva subito ricevuto una chiamata in arabo.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli ultimi minuti di un libanese dopo la «telefonata della morte»

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