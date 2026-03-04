chiude il sottopasso lavori e disagi in arrivo

L’amministrazione comunale ha convocato un incontro con i commercianti di via del Commercio per discutere sulla chiusura del sottopasso che collega questa via a via Piceno Aprutina. La decisione di chiudere il sottopasso ha generato disagi tra gli esercenti e i residenti, che ora aspettano chiarimenti e indicazioni sulle prossime misure da adottare. La riunione rappresenta il primo passo per affrontare la questione.

In Comune l’atteso incontro tra l’amministrazione e i commercianti di via del Commercio sul futuro del sottopasso che collega la strada a via Piceno Aprutina. E dal confronto è emersa una decisione netta: il sottopasso sarà chiuso completamente, probabilmente tra questo fine settimana e l’inizio della prossima. Uno stop totale, che riguarderà sia i veicoli sia i pedoni, necessario – secondo quanto ribadito dagli uffici tecnici – per consentire l’ultimo e decisivo step dei lavori del nuovo ponte sul fiume Tronto, infrastruttura centrale del progetto che collegherà Monticelli e Castagneti nell’ambito del cantiere del Ponte sul Tronto. La chiusura, è stato spiegato, si protrarrà almeno fino al 30 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

