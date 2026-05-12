La storia di Giovanna Incerti comincia a Latina passa per un ufficio romano di una multinazionale e approda undici anni fa tra i boschi e i laghi della Finlandia

Giovanna Incerti ha iniziato la sua carriera a Latina, poi ha lavorato in un ufficio di una multinazionale a Roma. Undici anni fa si è trasferita in Finlandia, dove vive tra boschi e laghi. Recentemente l’abbiamo incontrata a Helsinki, prima di partire per la Lapponia, durante un viaggio organizzato con i lettori di iO Donna.

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Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Incontriamo Giovanna Incerti a Helsinki, durante il nostro viaggio con le lettrici e i lettori di iO Donna, prima di trasferisci in Lapponia. La natura artica è già nei nostri pensieri e le opere di questa artista italiana emigrata in Finlandia anticipano la forza dell’ambiente naturale che stiamo per esplorare. C’è chi cambia città, chi cambia lavoro. E poi c’è chi cambia latitudine, lingua, paesaggio interiore.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La storia di Giovanna Incerti comincia a Latina, passa per un ufficio romano di una multinazionale e approda, undici anni fa, tra i boschi e i laghi della Finlandia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Addio a Giovanna Romano, protagonista della cultura pescarese: scomparsa per una rara e aggressiva meningiteABBONATI A DAYITALIANEWS Una perdita improvvisa che scuote la città Il panorama culturale di Pescara è in lutto per la scomparsa di Giovanna Romano,... Storia di violenza 20 anni dopo. Ciak, si comincia con una colazioneOggi e giovedì il Cinema Boldini, in Sala Estense, propone un doppio appuntamento con A History of Violence di David Cronenberg, in versione...