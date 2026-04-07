Addio a Giovanna Romano protagonista della cultura pescarese | scomparsa per una rara e aggressiva meningite

Pescara piange la scomparsa di Giovanna Romano, figura nota nel panorama culturale locale. La donna, di 51 anni e originaria della Campania, è deceduta a causa di una meningite rara e aggressiva. La sua morte rappresenta una perdita improvvisa per la comunità, che si stringe intorno alla famiglia e ai conoscenti. La notizia ha suscitato grande tristezza tra chi la conosceva e aveva condiviso con lei momenti di attività culturale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una perdita improvvisa che scuote la città. Il panorama culturale di Pescara è in lutto per la scomparsa di Giovanna Romano, 51 anni, originaria della Campania ma da tempo residente in Abruzzo. Figura molto conosciuta e apprezzata, Romano è stata un punto di riferimento nel mondo artistico e culturale cittadino. A causarne la morte è stata una rara e aggressiva forma di meningite, che in poche ore ha portato al tragico epilogo presso l’ospedale di Pescara. Il suo impegno nel mondo culturale. Giovanna Romano si è distinta per un’intensa attività nella promozione culturale, dando vita a numerose iniziative. Tra queste, è stata fondatrice e ideatrice dell’associazione Hub-c, oltre che promotrice di progetti come “Forum Fra” e “Lettera per Amore”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Addio a Giovanna Romano, protagonista della cultura pescarese: scomparsa per una rara e aggressiva meningite Leggi anche: Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano, attiva nel mondo culturale pescarese Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna RomanoMolto attiva proprio nell'ambiente culturale e artistico pescarese, era originaria della Campania.