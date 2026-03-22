storia di violenza 20 anni dopo ciak si comincia con una colazione

Oggi e giovedì il Cinema Boldini in Sala Estense presenta due proiezioni del film

Oggi e giovedì il Cinema Boldini, in Sala Estense, propone un doppio appuntamento con A History of Violence di David Cronenberg, in versione originale con sottotitoli italiani, nel nuovo restauro 4K realizzato nel 2025 da The Criterion Collection presso il laboratorio Company 3, a partire dal negativo scena originale 35mm e sotto la supervisione del direttore della fotografia Peter Suschitzky. Il film è distribuito in Italia dalla Cineteca di Bologna nell’ambito del progetto ’ Il Cinema Ritrovato ’ al cinema. Prima proiezione oggi, in matinée alle 10.30 (apertura porte alle 10, apertura con colazione), in anteprima rispetto all’uscita nazionale prevista per il 23 marzo; replica giovedì alle 21 (apertura porte 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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