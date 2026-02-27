Parole che cambiano la Storia | Stefano Massini porta Mein Kampf in scena al Municipale

Stefano Massini, drammaturgo italiano e vincitore di un Tony Award, presenta al Teatro Municipale una produzione che analizza in modo diretto e senza fronzoli il ruolo delle parole e le loro implicazioni. La rappresentazione si focalizza sui temi legati al potere linguistico, offrendo uno sguardo senza filtri sulla questione. Lo spettacolo ha già suscitato attenzione per la sua scelta di affrontare argomenti delicati e complessi.

Stefano Massini, unico drammaturgo italiano ad aver vinto un Tony Award, porta in scena un’indagine lucidissima e spietata sul potere delle parole e le loro conseguenze. Lo spettacolo è "Mein Kampf", che sarà in scena al Teatro Municipale di Piacenza martedì 3 e mercoledì 4 marzo alle ore 21 per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Stefano Massini porta al Teatro Nuovo di Verona lo spettacolo "Mein Kampf"

‘Mein Kampf’: anatomia di una parola che conquista le masse, con Stefano Massini Un’indagine teatrale potente e necessaria sulle origini del linguaggio demagogico e sulla sua capacità di conquistare le masse: questo è ‘Mein...

