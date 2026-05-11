La Lega calcio ha annunciato che il derby di Roma si terrà domenica prossima alle 12.30. L'orario è stato confermato dopo aver valutato diverse opzioni, e si tratta dell’unica scelta ufficiale. La partita si disputerà allo stadio della capitale e il calcio italiano ha comunicato il programma ufficiale della giornata. Nessun altro orario è stato preso in considerazione o annunciato ufficialmente.

"Il derby di Roma si giocherà domenica prossima alle 12.30, perché ogni altra ipotesi non risulta percorribile, la sera purtroppo nella città di Roma non è possibile giocare un derby visto come alcuni tifosi l'hanno messa a ferro e fuoco dopo che eravamo riusciti a convincere le forze dell'ordine ad autorizzare la partita alle 20.45. Prima ci auspichiamo tutti di vedere una finale con Sinner nel tardo pomeriggio". E' questo l'annuncio dell'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ai microfoni de 'La Politica del Pallone' su Gr Parlamento. Oltre al Derby della Capitale in contemporanea si giocheranno le altre partite della 37a giornata di Serie A che vedono coinvolte le squadre in corsa per un posto nelle prossima Champions League: Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quando si gioca il derby della Capitale? C'è l'annuncio della Lega calcio: scelto l'orario

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