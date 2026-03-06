Jack Bonaventura si ritira | il cuore del Milan degli anni difficili dice addio al calcio

Giacomo “Jack” Bonaventura ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico. Il centrocampista, noto per aver giocato con il Milan durante gli anni difficili del club, ha deciso di smettere di giocare. La notizia ha suscitato emozioni tra i tifosi rossoneri, che ricordano la sua carriera e il ruolo avuto nella squadra. Bonaventura lascia il calcio a 34 anni.

Una notizia che tocca il cuore dei tifosi rossoneri. Giacomo "Jack" Bonaventura appende gli scarpini al chiodo e dice addio al calcio giocato. Il calciatore italiano, attualmente inserito nella lista degli svincolati e fermo da tempo senza nessun club, ha preso una decisione forte e chiara. Una scelta che nel mondo del calcio fa sempre male sentire.

