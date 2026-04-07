La leggenda dell’Arsenal e del Galles Aaron Ramsey si ritira a 35 anni

Aaron Ramsey, noto centrocampista gallese, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico all’età di 35 anni. La sua carriera si è sviluppata principalmente tra club europei e la nazionale del Galles, con numerosi presenze e gol. Ramsey ha lasciato il calcio giocato dopo aver concluso l’ultima stagione, senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione. La sua carriera ha attraversato diversi campionati e competizioni internazionali.

2026-04-07 12:56:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Aaron Ramsey ha confermato il suo ritiro dal calcio professionistico, chiudendo il sipario su una carriera che lo ha visto diventare una delle figure più influenti del calcio gallese moderno. Il 35enne, che è senza club da quando ha lasciato i Pumas, dovrebbe ora passare ad allenare dopo aver valutato i suoi prossimi passi nel gioco. L’impatto di Ramsey sulla scena internazionale è stato più che impressionante. Come capitano del Galles, ha collezionato 86 presenze e segnato 21 gol, giocando un ruolo centrale nella corsa della squadra verso le semifinali di Euro 2016. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Nkoulou si ritira dal calcio: l’ex difensore del Torino appende gli scarpini al chiodo a 35 anni. Decisione ufficiale! Leggi anche: Pjani? si ritira: addio al calcio a 35 anni Anni indelebili all'Arsenal, 3 trofei alla Juve e icona del Galles: la storia di Aaron RamseyRiavvolgere il nastro di una carriera costellata da dieci trofei in carriera tra tutti i club nei quali ha giocato fino al momento del suo ritiro dal. tuttomercatoweb.com Ramsey dice addio al calcio giocato: i suoi numeri in ItaliaAaron Ramsey si ritira dal calcio giocato: questa mattina il centrocampista gallese, svincolato dopo l'ultima esperienza con il Pumas in Messico, ha annunciato di aver deciso di appendere gli scarpini ... fantacalcio.it