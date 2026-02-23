Candidato sindaco Macerata il debutto di Tittarelli nella sede del Pd | Basta con il malgoverno

Tittarelli ha scelto la sede del Pd a Macerata per annunciare il suo debutto come candidato sindaco, accusando il governo cittadino di cattiva gestione. Durante l’incontro, ha promesso di combattere le inefficienze e di proporre soluzioni concrete per migliorare la città. La sua presenza ha attirato molti cittadini e supporter, pronti a sostenere il suo progetto. La campagna elettorale entra nel vivo con questa prima iniziativa pubblica.

Macerata, 23 febbraio 2026 – “ Si apre la nostra avventura, da oggi i primi tre mesi di battaglia elettorale ”. Così Gianluca Tittarelli, presidente di Montalbano Volley e del centro commerciale Val di Chienti, debutta come candidato sindaco del centro sinistra. Ieri, nella sede provinciale del Pd, la prima assemblea. “ Sono orgoglioso di rappresentare un centrosinistra unito. È un grande risultato, frutto di un lavoro serio ai tavoli politici”. Un percorso “difficile ma necessario”, una candidatura unitaria e una sfida che guarda oltre i confini di partito. “Da 28 anni dirigo una realtà solida come il Val di Chienti e vengo dal mondo dello sport, dove abbiamo portato il nome di Macerata in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata: centrosinistra unito con Tittarelli, sfida aperta a destra tra le incertezze sul candidato sindaco.A Macerata, il centrosinistra ha scelto Gianluca Tittarelli come candidato sindaco, spinto dalla volontà di unire le forze e affrontare le incognite del centrodestra.

Futuro sindaco di Macerata, il centrosinistra ha scelto Gianluca TittarelliIl centrosinistra ha scelto Gianluca Tittarelli come candidato sindaco di Macerata, dopo aver deciso di puntare sulla sua esperienza nel settore sociale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Futuro sindaco di Macerata, il centrosinistra ha scelto Gianluca Tittarelli; Elezioni Macerata, Marco Sigona candidato sindaco di Officina delle Idee. Parcaroli decide a fine mese; Gianluca Tittarelli candidato sindaco di Macerata, il centrosinistra unito sceglie il direttore del centro commerciale ValdiChienti:...; Tittarelli, la sfida da candidato sindaco: Lascerò ValdiChienti e Pallavolo. Negli ultimi 5 anni città grigia.

Macerata - Parcaroli pronto al passo indietro, centrodestra senza candidatoUna domanda diventata un refrain: Sandro Parcaroli si ricandiderà oppure no? Il sindaco uscente di Macerata sarebbe pronto a farsi da parte. Avrebbe confidato ai suoi più stretti collaboratori l’inten ... veratv.it

Tittarelli candidato sindaco, il centrosinistra unito sceglie il direttore del ValdiChienti: «C’è bisogno di una sterzata»MACERATA Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale ValdiChienti e presidente della Pallavolo Macerata, è dall’altro ieri notte ... msn.com

Sono ore concitate per la scelta del candidato sindaco per il comune di Arezzo. Questa sera si riunirà il coordinamento del Movimento 5 Stelle, che fa parte dell’alleanza progressista. Il candidato non è ancora stato scelto e i pentastellati ci tengono a precisare - facebook.com facebook

#Comunali #Pescara - Fratoianni in città a sostegno lista #Avs e candidato sindaco centrosinistra x.com