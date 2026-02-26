Macerata la grande attesa Pressing su Parcaroli Tittarelli pronto a sfidarlo

Domani l’attuale sindaco di Macerata Sandro Parcaroli scioglierà la riserva e comunicherà se correrà o meno per un mandato bis. Almeno questo è quanto stato annunciato. In ogni caso, se ci sarà uno slittamento la decisione sarà comunque presa nel weekend. Dopo aver fatto trapelare la sua intenzione di non ricandidarsi, infatti, forti sono state – e sono – le pressioni per indurlo a ripensarci da parte di tutto il centrodestra, preoccupato degli effetti di una sua eventuale rinuncia a tre mesi dalle elezioni. Se il candidato sarà Parcaroli nel centrodestra la situazione si sbloccherà senza particolari scossoni. Diverso se, invece, Parcaroli dovesse dare forfait. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

