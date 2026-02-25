Rapina con coltello nella tabaccheria arrestato un uomo | dovrà scontare una pena di oltre 5 anni

Ieri mattina i Carabinieri della stazione di Conselice hanno arrestato un italiano di 55 anni, dando esecuzione a un provvedimento di carcerazione definitivo per il reato di rapina aggravata. L’uomo, controllato durante un servizio di perlustrazione preventivo svolto lungo le principali arterie stradali del comune, è risultato oggetto di ricerche poiché gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna: il 55enne dovrà espiare una pena detentiva di 5 anni e 6 mesi di reclusione. La condanna si riferisce a una violenta rapina avvenuta nel 2020 ai danni di una tabaccheria del paese. Secondo la ricostruzione investigativa dell’epoca, curata dai Carabinieri della stazione di Conselice e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Lugo, l’uomo aveva atteso la titolare all’uscita del locale e, minacciandola con un coltello, l’aveva costretta a consegnare l’incasso del fine settimana, una cifra vicina ai 10mila euro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

