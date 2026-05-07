Terra d’Otranto spa Corte dei Conti conferma criticità | è polemica a Maglie

La Corte dei Conti ha confermato le criticità legate alla società in house “Terra d’Otranto”, costituita nel 2023 per gestire i rifiuti dell’Aro 7 Le. La società, però, non è mai entrata in funzione. La decisione della Corte segue una delibera e ha suscitato polemiche tra le forze politiche locali, mentre l’amministrazione di Maglie aveva già affrontato la questione in un consiglio comunale.

MAGLIE – La Corte dei Conti, con propria deliberazione, conferma le criticità sulla società in house “Terra d’Otranto”, nata nel 2023, per gestire i rifiuti dei comuni dell’Aro 7 Le, ma mai entrata in funzione, e per la quale l’amministrazione di Maglie, in uno specifico consiglio comunale, aveva.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Corte dei conti, Schifani: "Parifica rendiconto 2021 conferma risanamento dei conti pubblici regionali"La decisione assunta dai magistrati contabili sul rendiconto 2021, nel solco di quella adottata sul rendiconto 2020, chiude il contenzioso che la... "Corte dei conti, rifettori sul bilancio. Emergono ancora criticità rilevanti"Bilancio comunale sotto i riflettori a Casola, "con la deliberazione 5/2026 la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana ha... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Armonia. Narrazioni in terra d'Otranto; Il ritorno alla vita democratica in Terra di Brindisi nel contesto istituzionale e politico del dopoguerra. Masterplan Terra d’Otranto: da oggi al via le consultazioni territorialiAssieme al Comune di Lecce e all’Università del Salento, con i territori di Brindisi e Taranto abbiamo costruito un Masterplan ‘Terra d’Otranto’ che restituisca ai territori una visione ed un ... corrieresalentino.it Accordo Quadro tra Federaziende Cofidi e Gruppo Iccrea recepito da Bcc di Terra d’OtrantoLa Banca di Credito Cooperativo di Terra D’Otranto a guida Umberto Mele ha recepito l’Accordo Quadro sottoscritto tra ICCREA BANCA SpA, CapoGruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, e ... corrieresalentino.it Oggi, il viaggio verso Marte è una sfida di pazienza e meccanica celeste. Anche quando le orbite di Terra e Marte si allineano perfettamente, i metodi di propulsione richiedono tra i cinque e gli undici mesi - facebook.com facebook Luca Parmitano, astronauta ESA, a Sky tg24 #LiveIn, ha risposto così alla domanda della nostra Marta Meli: “Che cosa significa per noi viaggiare verso l’ignoto”: “Non stiamo cercando di abbandonare la Terra: la Terra è la nostra casa. Attraverso l’esplorazio x.com