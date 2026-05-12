La smemoria di Meloni

Il Segretario di Stato americano è arrivato in Italia per cercare di riavvicinare le relazioni dopo le critiche espresse dall'ex presidente degli Stati Uniti nei confronti della leader italiana. La visita si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi, con l’obiettivo di rasserenare i rapporti bilaterali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento riguardo ai dettagli degli incontri programmati durante la missione diplomatica.

Il Segretario di Stato Rubio è venuto in Italia per ripianare i rapporti dopo le dure critiche di Trump a Meloni. Però lei ha tenuto il punto e insomma alla fine una cosa buona l’ha fatta.Anna Chiarivia email Gentile lettrice, le posizioni di Meloni sono sempre il frutto di cinici calcoli, gli stessi con cui Meloni ha tradito l’intero pacchetto delle promesse esibite in campagna elettorale, dal taglio delle accise a tutto il resto che è troppo lungo per essere qui riassunto. Solo adesso si è ricordata di essere sovranista e “patriota”. Per tre anni e mezzo ha lucidato le scarpe di Trump, ha steso tappeti, ha danzato minuetti, ha caldeggiato...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Nel Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, Giorgia Meloni ha ricordato sui social figure simbolo della storia italiana come Aldo Moro, Peppino Impastato e Rosario Livatino. La premier ha sottolineato come il 9 maggio rappresenti una data x.com

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