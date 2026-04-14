Sammartino Sicilia e Salvini al Vinitaly | Infrastrutture e turismo per far crescere la Sicilia – Il video

Al Vinitaly di Verona, il ministro ha sottolineato che la manifestazione rappresenta un esempio di sistema che coinvolge infrastrutture e settore turistico. La visita si è svolta nel contesto di un evento che vede la partecipazione di rappresentanti regionali e nazionali, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e turistico della Sicilia. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alle opportunità di crescita per la regione.

(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 "Ma questo Vinitaly racconta, come ha detto bene il Ministro Salvini, un sistema. Il sistema dei servizi: servizi integrati dalle infrastrutture ai servizi straordinari che i beni culturali siciliani offrono ai nostri turisti; ai paesaggi incantevoli che attraggono oggi i nostri turisti, che trovano nelle tavole la sapienza dei nostri trasformatori", così Luca Sammartino Assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea della Regione Sicilia, al Vinitaly a Verona. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Pensavo che il senso fosse chiaro.», Meloni su Trump alla fine deve cedere.🔗 Leggi su Open.online Sammartino (Sicilia) e Salvini al Vinitaly: Infrastrutture e turismo per far crescere la Sicilia Sicilia protagonista al Vinitaly con 164 cantine, Sammartino: "Il vino racconta la nostra storia"La Sicilia del vino sarà tra le protagoniste della 58ª edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati in programma a... Sicilia protagonista al Vinitaly con 164 cantine, Sammartino: "Attraverso il vino raccontiamo un territorio"La Sicilia del vino sbarca alla 58esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, in programma a Verona dal 12 al 15... Si parla di: Vinitaly, Salvini al padiglione Sicilia: infrastrutture al centro per rilanciare l’enoturismo. Sammartino (Sicilia) e Salvini al Vinitaly: Infrastrutture e turismo per far crescere la Sicilia – Il video(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 Ma questo Vinitaly racconta, come ha detto bene il Ministro Salvini, un sistema. Il sistema dei servizi: servizi integrati dalle infrastrutture ai servizi ... msn.com Sammartino (Sicilia) e Salvini al Vinitaly: Infrastrutture e turismo per far crescere la Sicilia(Agenzia Vista) Ma questo Vinitaly racconta, come ha detto bene il Ministro Salvini, un sistema. Il sistema dei servizi: servizi integrati ... stream24.ilsole24ore.com