A Tutto Food oltre 40 aziende della Sicilia volano a Milano per la fiera dell' agroalimentare
Quaranta aziende siciliane del settore agroalimentare partecipano alla fiera “Tutto Food” che si tiene alla Fiera di Rho-Milano e durerà fino al 14 maggio. La manifestazione riunisce produttori e operatori del settore provenienti da diverse regioni italiane e internazionali. La presenza delle aziende siciliane rappresenta un’opportunità di visibilità e di confronto con altri attori del mercato. La fiera si svolge nel rispetto delle normative in vigore per la sicurezza sanitaria.
La Sicilia dell'agroalimentare sbarca alla manifestazione “Tutto Food” in corso alla Fiera di Rho-Milano fino al 14 maggio. Sono 44 le aziende che rappresenteranno la nostra Isola, dieci in più dello scorso anno. L'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino, ha inaugurato il padiglione.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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