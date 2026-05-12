A Tutto Food oltre 40 aziende della Sicilia volano a Milano per la fiera dell' agroalimentare

Quaranta aziende siciliane del settore agroalimentare partecipano alla fiera “Tutto Food” che si tiene alla Fiera di Rho-Milano e durerà fino al 14 maggio. La manifestazione riunisce produttori e operatori del settore provenienti da diverse regioni italiane e internazionali. La presenza delle aziende siciliane rappresenta un’opportunità di visibilità e di confronto con altri attori del mercato. La fiera si svolge nel rispetto delle normative in vigore per la sicurezza sanitaria.

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