Lo ha detto nel corso del convegno "Milano, una storia che riparte. Visioni per una metropoli che unisce, crea e guida" “Tra i trenta illustri relatori che ci sono oggi qui, c'è il candidato sindaco di Forza Italia". Lo ha detto la presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti, a margine del convegno "Milano, una storia che riparte. Visioni per una metropoli che unisce, crea e guida". L’incontro si è svolto ieri (sabato) ed è stato preparato dalla stessa Moratti e dalla senatrice Stefania Craxi, che vuole lavorare sul tavolo "Milano" in vista delle Comunali 2027. Tra gli ospiti la rettrice dell'Università Statale, Marina Brambilla; quella del Politecnico, Donatella Sciuto e l'ex rettore Ferruccio Resta, l'ex rettrice della Bicocca, Giovanna Iannantuoni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Elezioni comunali 2026, Forza Italia spiazza tutti: “Abbiamo il candidato sindaco”

Letizia Moratti: "Lavoriamo a un candidato che ridia orgoglio a Milano"Un candidato civico capace di “rendere Milano di nuovo una città che abbia fiducia in se stessa, orgoglio, capacità di progettazione del futuro ma...

Contenuti e approfondimenti su Letizia Moratti.

Temi più discussi: Letizia Moratti: Abbiamo il candidato sindaco di Forza Italia. Ma i rettori si chiamano fuori; Letizia Moratti: Abbiamo il candidato sindaco di Forza Italia. Rettori ed ex rettori si sfilano; Letizia Moratti: Ho sposato il Corriere da milanese e da sindaco; Letizia Moratti: Abbiamo il candidato sindaco di Forza Italia. Ma i rettori si chiamano fuori.

Letizia Moratti: Il candidato sindaco? Abbiamo già il nomeConvegno di Forza Italia, la presidente della consulta nazionale degli azzurri rivela: La persona è tra i relatori. Le smentite degli ex rettori Resta e Iannantuoni, oltre a Brambilla (Statale) ... rainews.it

Letizia Moratti: Abbiamo il candidato sindaco di Forza Italia. Ma i rettori si chiamano fuoriAlla convention azzurra a Milano l’ex sindaca annuncia: Il nome è tra i relatori di oggi. Albertini: Civita? Motivato ma non è noto ... milano.repubblica.it

Verso le amministrative a Milano, lo scatto in avanti di Forza Italia. Letizia Moratti: "Candidato sindaco del centrodestra Abbiamo già il nome ed è in questa sala" - facebook.com facebook