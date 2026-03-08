Letizia Moratti | Abbiamo il candidato sindaco di Forza Italia Rettori ed ex rettori si sfilano
Lo ha detto nel corso del convegno "Milano, una storia che riparte. Visioni per una metropoli che unisce, crea e guida" “Tra i trenta illustri relatori che ci sono oggi qui, c'è il candidato sindaco di Forza Italia". Lo ha detto la presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti, a margine del convegno "Milano, una storia che riparte. Visioni per una metropoli che unisce, crea e guida". L’incontro si è svolto ieri (sabato) ed è stato preparato dalla stessa Moratti e dalla senatrice Stefania Craxi, che vuole lavorare sul tavolo "Milano" in vista delle Comunali 2027. Tra gli ospiti la rettrice dell'Università Statale, Marina Brambilla; quella del Politecnico, Donatella Sciuto e l'ex rettore Ferruccio Resta, l'ex rettrice della Bicocca, Giovanna Iannantuoni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Elezioni comunali 2026, Forza Italia spiazza tutti: "Abbiamo il candidato sindaco"
Letizia Moratti: "Lavoriamo a un candidato che ridia orgoglio a Milano"Un candidato civico capace di “rendere Milano di nuovo una città che abbia fiducia in se stessa, orgoglio, capacità di progettazione del futuro ma...
