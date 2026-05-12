La Serie A umiliata dal Prefetto sul calendario | altro che programmazione è improvvisazione

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si è scatenato un acceso dibattito sulla programmazione della 37ª giornata di Serie A, con particolare attenzione al derby tra Roma e Lazio. La decisione di fissare le partite ha suscitato molte critiche, definendo la gestione come improvvisata più che pianificata. Il caos si è diffuso soprattutto in relazione alla partita tra le due squadre romane, creando tensioni tra le parti coinvolte e sollevando dubbi sulla chiarezza delle scelte adottate.

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Il caos è scaturito nelle ultime ore dalla programmazione della 37ª giornata di Serie A e, in particolare, del derby Roma-Lazio. Possibile che nessuno sapesse prima, era stato informato, non si era accorto che nell'agenda degli eventi sportivi c'era la finale degli Internazionali d'Italia di tennis?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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