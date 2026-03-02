Durante una trasmissione televisiva, Belen Rodriguez ha deciso di non utilizzare gli in-ear, finendo per andare fuori tempo davanti a milioni di spettatori. Dopo l’incidente, ha tentato di attribuire la responsabilità ad altri membri del team. Un video dal backstage mostra il momento in cui la showgirl si trova in difficoltà, suscitando discussioni tra il pubblico sui dettagli dell’accaduto.

Belen Rodriguez rifiuta gli in-ear, va fuori tempo davanti a milioni di italiani, poi prova a dare la colpa agli altri. Ma il tecnico la demolisce in pochi secondi. Fedez intanto fa fuori i colleghi con una frase sola. "Non sento un ca**o!" — e il tecnico le ha risposto per le rime. Belen Rodriguez si è fatta riprendere dietro le quinte di Sanremo, e quello che è successo dopo è imbarazzante. Siamo all'Ariston, terza serata del Festival di Sanremo 2026. Belen sale sul palco per accompagnare Samurai Jay nel brano Ossessione. Solo una frase, pochi secondi. Eppure qualcosa va storto: la sua voce è completamente fuori tempo con la base musicale. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Belen umiliata in diretta: il video dal backstage che la distrugge

