La sconfitta dei laburisti alle elezioni locali britanniche

Da internazionale.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle recenti elezioni locali in Gran Bretagna, il partito laburista ha subito una pesante sconfitta. Il leader del partito ha riconosciuto il risultato negativo e si prepara a gestire le conseguenze politiche all’interno della propria formazione. La sconfitta rappresenta un momento difficile per il partito, che dovrà fare i conti con le ripercussioni di questo risultato elettorale.

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Nel Regno Unito il 7 maggio si è votato per eleggere circa cinquemila consiglieri di 136 amministrazioni locali, tra cui tutti e 32 i borough di Londra, per i sindaci di sei città, e per i parlamenti autonomi di Galles e Scozia. Vista la varietà di istituzioni coinvolte, non è facile riassumere i risultati in modo chiaro e univoco, tuttavia in Inghilterra il Labour ha perso quasi due terzi dei suoi consiglieri, che erano la stragrande maggioranza, e lo stesso è successo ai conservatori. Hanno perso anche i Liberaldemocratici, mentre hanno moltiplicato i loro consiglieri i Verdi, rinnovati dalla leadership di Zach Polansky, e soprattutto i nazionalpopulisti di Reform, il partito di Nigel Farage, uno dei grandi architetti della Brexit, che sono passati da pochi consiglieri a quasi 1.🔗 Leggi su Internazionale.it

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