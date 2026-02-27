Clamorosa sconfitta dei Laburisti in una roccaforte rossa vincono i Verdi Starmer traballa

Inaspettata vittoria dei Verdi in una tradizionale roccaforte dei Laburisti, segnando un cambiamento nel panorama politico locale. La sconfitta mette sotto pressione la leadership del partito di maggioranza, già alle prese con questioni interne e scelte strategiche. La sfida si intensifica in un momento di incertezza politica e di crescente attenzione verso temi ambientali e sociali.

Nelle elezioni suppletive di Gorton and Denton, nella zona di Manchester, hanno vinto i Verdi davanti a Farage, solo terzi i laburisti. Decisivo anche il voto degli islamici Grosso guaio per i Laburisti britannici, la forza di maggioranza che governa il Regno Unito, già in evidenti difficoltà per il caso Mandelson, l'ex ambasciatore a Washington (nonché ex ministro) arrestato per lo scandalo legato al caso Epstein. Questa volta, però, non c'entrano nulla le carte legate al discusso finanziere pedofilo. Stavolta è il voto a preoccupare, e non poco, il primo ministro Keir Starmer. I Laburisti, infatti, hanno perso le elezioni suppletive nel seggio di Gorton and Denton, uno dei "feudi rossi", nella zona di Manchester.