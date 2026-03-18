Spoiler Uomini e Donne Ciro Solimeno verso la scelta?

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, si è assistito a un cambiamento negli equilibri del trono di Ciro Solimeno. La puntata ha mostrato nuovi sviluppi e confronti tra i corteggiatori, influenzando le dinamiche della scelta finale. Durante la registrazione, sono state svelate alcune reazioni dei protagonisti, lasciando intuire possibili sviluppi imminenti nel percorso del tronista.

L’ultima registrazione di Uomini e Donne ha cambiato gli equilibri del trono di Ciro Solimeno. Dopo il bacio con Elisa, che ha scatenato la reazione furiosa di Martina uscita dallo studio, il tronista ha deciso di andare a riprenderla, mentre in studio si è consumato un altro colpo di scena: l’autoeliminazione di Alessia, accettata senza esitazioni. Un passaggio che ha portato Ciro a dichiarare apertamente che la sua scelta sarà tra due sole corteggiatrici, ma che allo stesso tempo ha acceso nuovi sospetti sul suo comportamento. Le anticipazioni più recenti del dating show di Canale 5 raccontano di un trono ormai agli sgoccioli. Durante l’ultima registrazione, Ciro Solimeno ha preso una decisione netta: proseguire il suo percorso solo con due corteggiatrici, Elisa e Martina, lasciando andare definitivamente Alessia Antonetti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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