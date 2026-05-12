Una lettera racconta di un concerto tenuto alla Scala nel 1944, anno in cui l’edificio era ancora in fase di ricostruzione. Nell’occasione, l’ingegnere Luigi Lorenzo Secchi, architetto responsabile dei lavori, partecipò senza ricevere compenso. La famiglia dell’architetto ha condiviso questa memoria, evidenziando il coinvolgimento personale nella ripresa dell’istituzione musicale dopo la seconda guerra mondiale.

La famiglia dell’ing. Luigi Lorenzo Secchi, architetto a cui si deve la ricostruzione e la conservazione del Teatro alla Scala di Milano, interviene per puntualizzare alcune verità storiche non ricordate durante le celebrazioni dell’80esimo anniversario dalla riapertura post bellica del teatro, avvenuta l’11 maggio 1946. Al Concerto di lunedì ha partecipato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. di Luisa Secchi Tarugi* Con questa lettera, la famiglia dell’ing. Luigi Lorenzo Secchi, ricordato in questi giorni in occasione dell’ottantesimo anniversario del Concerto inaugurale dell’11 maggio 1946, viene a chiedere che si rendano note alcune verità storiche, documentariamente verificabili e che non vengono quasi mai narrate dalla storiografia ufficiale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Scala ricostruita dopo il 25 aprile? Già nel ’44 ci fu un concerto. Mio padre Luigi Secchi lavorò gratis” – La lettera

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