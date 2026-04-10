Musica e solidarietà a Niscemi | il 25 aprile un grande concerto per la rinascita della città dopo la frana

Il 25 aprile a Niscemi si svolgerà un grande concerto con l’obiettivo di aiutare la città a riprendersi dopo i danni causati dalla recente frana. La manifestazione riunirà musicisti e cittadini, che si incontreranno per sostenere la rinascita locale. L’evento si terrà in una location pubblica e sarà aperto a tutti coloro che vogliono partecipare. La serata rappresenta un momento di solidarietà e di comunità.

La comunità di Niscemi prova a rimettersi in gioco dopo i pesanti disagi causati dalla recente frana. Come riportato dall'agenzia di stampa ANSA, il prossimo 25 aprile la città ospiterà un evento speciale all'insegna della musica e solidarietà. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Niscemi, le immagini satellitari della città siciliana prima e dopo la frana e il cedimento del terreno - VIDEO119La frana è stata provocata dalle intense condizioni meteorologiche associate al ciclone Harry e ha reso necessario lo sgombero di oltre 1.

Libera Musica: aperta la call per il concerto del 25 aprileIn occasione delle celebrazioni per gli 81 anni della Liberazione, il palco del 25 aprile in Piazza Garibaldi si aprirà nuovamente ai giovani...

Temi più discussi: Arte, musica e solidarietà a Lecco: l'11 aprile un pomeriggio per Gaza; Musica e impegno sociale, arriva Sinfonia della Solidarietà: Eventi che rafforzano il senso di comunità a favore delle realtà associative; Pasqua in Rosso: motori, musica e solidarietà a San Benedetto del Tronto; Concerto di Primavera, musica e solidarietà per i 60 anni della Croce Rossa di Domodossola.

Musica, arte e solidarietà: il Liceo Musicale Piccolomini fa rete con Aous e Musei Nazionali di SienaCon l’arrivo della primavera, il Liceo Musicale Enea Silvio Piccolomini rafforza il proprio legame con il territorio e presenta un ricco programma di appuntamenti che intreccia musica, arte e impegn ... radiosienatv.it

ADMO e AIDO in Tour: musica e solidarietà per la donazione di midollo e organiUna serata di musica, spettacolo e solidarietà per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della donazione di organi e midollo. Farà tappa al Foro ... atnews.it

FESTA E SOLIDARIETÀ A NISCEMI: IL 25 APRILE “ART IS THIS” CON MARIO BIONDI, SUGARFREE, TINTURIA E ALTRI ARTISTI PER LA RINASCITA DOPO LA FRANA Niscemi si prepara a tornare a vivere la piazza e la musica con il primo grande evento p - facebook.com facebook

Ottant'anni di visione, coraggio e musica. Buon compleanno, Caterina Caselli, figura importante della musica italiana e membro della Fondazione Morricone, impegnata nella valorizzazione dell’eredità artistica del Maestro Ennio Morricone. #10aprile x.com