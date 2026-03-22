Julio Velasco ricorda un periodo difficile della sua vita, segnato dalla perdita di un amico d'infanzia e dal sequestro del suo fratello nel 1977. A pochi esami dalla laurea in filosofia, aveva il sogno di insegnare, ma quegli eventi hanno interrotto il suo percorso. La sua storia rivela momenti di dolore e sfide personali affrontate negli anni giovanili.

Julio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile italiana,racconta gliinizi della sua carrierache coincidono con uno deimomenti più drammatici della storia dell’Argentina. Il volley per lui fu una salvezza per scappare da un dittatura che fece vittime persone a lui molto care, fu costretto a lasciare La Plata e a rinunciare al suo sogno di diventare insegnante. Julio Velascoil 24 marzo 1976 si trovava già lontano da La Plata, sua città natale.Costretto ad andarsene dopo esser stato licenziato dal suo lavoro di precettore, arrivato a Buenos Aires si dedicò a vari lavori e cominciò l’attività parallela di allenatore di pallavolo. “Fu l’unico effetto positivo di quel periodo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Julio Velasco: “Il mio migliore amico delle superiori fu ucciso. Mio fratello fu sequestrato nel 1977”

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