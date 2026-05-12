Dopo il breve periodo di tregua annunciato la settimana scorsa, la Russia ha ripreso le operazioni militari contro l’Ucraina. Il cessate il fuoco di tre giorni, comunicato da una figura politica internazionale, si è concluso senza prolungamenti. Le autorità russe hanno ripreso le azioni offensive nel territorio ucraino, interrompendo l’accordo temporaneo. La ripresa dei combattimenti si verifica in un momento di tensione crescente tra le parti.

Il cessate il fuoco di tre giorni tra Russia e Ucraina, annunciato la scorsa settimana da Donald Trump, si è appena concluso. Come prevedibile, Mosca non ha perso tempo, lanciando una nuova ondata di attacchi. Come riportato dall’ AFP, gli oltre duecento droni inviati dal Cremlino hanno danneggiato impianti energetici e condomini, uccidendo almeno una persona. In un post su X, Zelensky ha dichiarato che “la Russia ha scelto di porre fine al silenzio parziale durato diversi giorni”. Il presidente ha scritto: “I droni d’attacco sono stati abbattuti nelle regioni di Dnipro, Zhytomyr, Mykolaiv, Sumy, Kharkiv e Chernihiv, così come a Kiev e nella regione circostante.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Russia non perde tempo: archiviato il cessate il fuoco, è tornata ad attaccare l’Ucraina

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